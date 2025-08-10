O’Ward va por otra victoria

Pato O’Ward saldrá desde la primera posición tras claisificar en la segunda detrás de su compañero de equipo, Christian Lundgaard, quien penalizará por usar un nuevo motor durante el GP de Portland, fecha número 15 del calendario de IndyCar 2025.

El rival directo del mexicano en el campeonato, el español Alex Palou largará desde la P5.

Alex Palou lideró el primer grupo con tiempo de 58.118, casi dos décimas de segundo debajo del tiempo de su compañero Kyffin Simpson quien completó el 1-2 de Chip Ganassi en la primera parte de la sesión. Will Power, Marcus Armstrong, Alexander Rossi y David Malukas completaron los 6 más veloces que pasaron a la segunda ronda.

PatoO’Ward lideró el segundo grupo con tiempo de 58.242 superando a Marcus Ericsson, Josef Newgarden, Scott Dixon, Christia Lundgaard y a Felix Rosenqvist.

La segunda ronda fue liderada por Felix Rosenqvist con crono de 58.1918, seguido de los Arrow - McLaren de Christian Lungaard (+0.0630) y O’Ward (+0.0902), Alex Palou, Will Power y David Malukas fueron los demás pilotos que clasificaron al Fast 6.

¿QUÉ NECESITA PATO PARA CONTINUAR EN LA PELEA POR EL CAMPEONATO?

Debido a la diferencia entre Alex Palou y Pato O’Ward en los puntos para la tabla del campeonato de pilotos, el mexicano necesita superar al español por al menos 14 puntos durante este fin de semana o mantenerse a una distancia de no más de 107 puntos luego de finalizado el GP de Portland.

Por su parte, Alex Palou necesita finalizar delante del mexicano o, en el caso de que O’Ward se haga con la victoria, Palou llegar en la segunda posición sumando al menos un punto extra por liderar alguna vuelta de la carrera para finiquitar su cuarto campeonato en la categoría.