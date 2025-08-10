La explanada del Museo del Ferrocarril se llenó de ritmo y baile con la “Tardeada del Recuerdo”, una velada dedicada a celebrar el Día del Adulto Mayor con lo mejor de la música sonidera.

El evento, realizado el viernes 8 de agosto, también formó parte de las actividades por el 16 aniversario del recinto. La noche arrancó con la presentación de Pequesita del Sabor, reconocida como la primera sonidera de San Luis Potosí, quien puso a bailar al público con sus mezclas de cumbia, salsa y guaracha. A su actuación se sumaron Sonido Chambela Hugo Mix y Max DJ, creando una combinación de estilos que mantuvo a los asistentes en la pista durante toda la tarde-noche.

El ambiente estuvo marcado por la energía del “locutor sonidero”, con saludos, dedicatorias y la interacción constante con el público, elemento característico de este género musical urbano. La explanada se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional, con familias completas disfrutando de la fiesta.

Además de ser un espacio de celebración, la “Tardeada del Recuerdo” mostró cómo la música sonidera continúa siendo una expresión viva de la cultura popular, capaz de reunir a distintas generaciones en torno al baile y la convivencia.

La jornada cerró entre aplausos, luces y el sonido de los últimos beats, dejando claro que las calles y plazas de la ciudad siguen teniendo un fuerte pulso tropical cuando la música llama.

