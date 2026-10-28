Owen Wright recupera liderato

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El equipo Canel´s-Java completó la cuarta etapa de la 65ta. Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, en un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. La jornada incluyó cuatro premios de montaña y tres metas volantes, en las que el estadounidense Owen Wright sumó puntos importantes para recuperar el liderato de esta última clasificación, al llegar a 22 unidades.

La competencia arrancó a las 9:00 horas y presentó el trayecto más corto en distancia de las primeras cuatro etapas, aunque el terreno exigió resistencia y estrategia a los corredores dirigidos por Juan Monsiváis. La caravana atravesó distintas localidades del suroccidente guatemalteco, pasó por Coatepeque y continuó hacia Pajapita, el Cruce de la Virgen y El Rodeo, antes de dirigirse a la meta en San Rafael Pie de la Cuesta.

Durante las metas volantes, Canel´s-Java tuvo participación destacada con Owen Wright, quien consiguió el segundo lugar en el kilómetro 39, en Las Victorias; el tercero en el kilómetro 69, frente a la gasolinera Texaco, y nuevamente el segundo puesto en el kilómetro 88.3, en la gasolinera Shell. Estos resultados le permitieron sumar siete puntos en la jornada y colocarse al frente de la clasificación general de metas volantes con 22 unidades.

En los kilómetros finales, los integrantes de Canel´s-Java buscaron reducir diferencias mediante un embalaje junto a los corredores más rápidos del grupo perseguidor. Miguel Ángel Díaz fue el mejor ubicado del equipo al terminar en la undécima posición, a 2 minutos y 20 segundos del ganador; José Ramón Muñiz concluyó en el lugar 13 y Ángel Camacho en el 14. Efrén Santos finalizó en la posición 28, Owen Wright en la 42 e Ignacio Prado en la 52.

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Tras cuatro etapas, Miguel Ángel Díaz ocupa el quinto lugar de la clasificación general, a 1 minuto y 19 segundos del líder, mientras que Ángel Camacho se encuentra en el puesto 14 y Efrén Santos en el 18. En la clasificación Sub-23, Julián Camacho marcha segundo, a 4 minutos y 33 segundos del primer lugar; por equipos, Canel´s-Java se ubica cuarto, a 6:13 del líder. Wright, además, ocupa el noveno puesto en regularidad con 22 puntos y el quinto lugar de montaña con seis unidades, mientras mantiene el liderato de metas volantes.