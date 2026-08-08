Pachuca en la cuerda floja

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Pachuca perdió 2-1 ante Columbus Crew y sumó su segunda derrota en la Leagues Cup, resultado que dejó al conjunto mexicano al borde de la eliminación del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

El equipo estadounidense tomó ventaja al minuto 19 con un remate de chilena del español Brais Méndez, quien marcó por segundo partido consecutivo con el Columbus después de haber anotado ante el Inter Miami. Antes del descanso, el húngaro Daniel Gazdag amplió la ventaja después de que un gol del venezolano Salomón Rondón fuera anulado.

Pachuca reaccionó al minuto 72 con un gol del marroquí Oussama Idrissi, que redujo la diferencia y volvió a poner al conjunto mexicano en la pelea por el resultado. Sin embargo, la posibilidad de remontar se complicó apenas 2 minutos después, cuando el argentino Sergio Damián Barreto fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

La derrota se suma a la sufrida ante FC Cincinnati en su debut, por lo que Pachuca acumula 2 tropiezos en sus primeros partidos y necesita una combinación de resultados para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

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