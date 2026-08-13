Padres barren a Cerveceros

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SAN DIEGO.- Jackson Merrill conectó un elevado de sacrificio que igualó el duelo en la 11ma entrada y abrió la puerta para que los Padres de San Diego superaran el miércoles 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas.

El dominicano Luis Cam-

pusano siguió con un sencillo cuando había dos outs para impulsar a Sun-Mung Song desde la intermedia. Así, los Padres completaron una barrida en la serie de tres duelos.

Los Padres han ganado cinco encuentros seguidos y 15 de 19 para colocarse en el segundo puesto de la lucha por los pasajes de comodín de la Liga Nacional, por delante de Arizona y Filadelfia.

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El dominicano Gary Sánchez conectó un doble que remolcó la carrera de la ventaja para Milwaukee ante el cubano Adrión Morejón (9-2) en la parte alta de la 11ma.

Merrill empató cuando su elevado de sacrificio ante el venezolano Antonio Senzatela (9-4) llevó al plato al corredor automático Jake Cronenworth. Song, quien entró como corredor emergente después de que Ty France fue golpeado por un lanzamiento, se robó la segunda antes de que Campusano conectara un sencillo al jardín derecho, la banda contraria.

El tiro del venezolano Luis Lara al plato salió alto, lo que permitió que Song se barriera de cabeza con la carrera de la victoria.

Los Padres empataron el juego a 2 con dos outs en la octava cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. aceleró desde la intermedia para anotar con el sencillo de Cronenworth dentro del cuadro.