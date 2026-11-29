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MONTEVIDEO.- Con un héroe inesperado, Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado en el estadio Centenario de Montevideo y se consagró tetracampeón de la Copa Libertadores. El gol del paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos, tras un pase peinado de Jhon Arias, extendió a ocho ediciones consecutivas la hegemonía de Brasil en el certamen y le permitió alcanzar los 26 títulos continentales, rompiendo la paridad histórica con Argentina (25).

"El objetivo estaba claro: ganar. Trabajamos mucho tiempo y nos vimos recompensados", celebró Sosa, la apuesta sorpresa del técnico Abel Ferreira en el once titular. El entrenador portugués, el más laureado del club paulista con 12 trofeos, también acertó en el entretiempo al ingresar al lateral Arthur, quien inició la jugada del único tanto tras un primer tiempo friccionado, caluroso y con escasas emociones.

Estudiantes, que volvió a una final tras 17 años bajo el mando de Alexander Medina, buscó la igualdad mediante un asedio de centros, pero chocó contra el arquero Carlos Miguel y el zaguero paraguayo Gustavo Gómez, elegido el mejor jugador del encuentro.

Con su cuarta corona (1999, 2020, 2021 y 2026), el Verdao embolsará 25 millones de dólares, clasificó al Mundial de Clubes 2029, jugará la Copa Intercontinental en diciembre en Qatar y disputará la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors.

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