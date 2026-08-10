Panthers contratan al 3er. QB Kyle Trask
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CHARLOTTE.- Los Panthers de Carolina firmaron a Kyle Trask como tercer quarterback el domingo, y se espera que el héroe del partido del Salón de la Fama, Haynes King, se pierda tiempo por una lesión en el tendón de la corva.
Trask le da a los Panthers un tercer QB detrás del titular Bryce Young y del suplente Kenny Pickett.
Trask conoce al coordinador ofensivo de los Panthers, Brad Idzik, ya que pasó las últimas tres temporadas con los Buccaneers de Tampa Bay. Tiene experiencia limitada en partidos, con apenas 11 intentos de pase en su carrera.
Trask podría tener tiempo de juego el sábado, cuando los Panthers visiten a los Bills de Buffalo.
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King, un novato no seleccionado en el draft procedente de Georgia Tech, entró corriendo desde la yarda 5 en la última jugada para darle a los Panthers una dramática victoria 33-30 sobre los Cardinals de Arizona la noche del jueves en Canton, Ohio, para dar inicio a la pretemporada de la NFL. Jugador del Año de la Atlantic Coast Conference la temporada pasada, King completó 21 de 34 para 180 yardas y dos touchdowns. Corrió para 39 yardas y la anotación de la victoria.
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