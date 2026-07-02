Argentina no quiere sorpresas

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"No va a ser fácil", advirtió Lionel Scaloni en la antesala de su centésimo partido como DT de una Argentina que defiende corona y chocará mañana con la debutante Cabo Verde, revelación de esta Copa con la que no pudieron España, ni Uruguay en la fase de grupos.

El 0-0 ante la "Roja" y el 2-2 con la "Celeste" confirmaron como rival de cuidado a los dirigidos por Bubista, que cerraron con otro empate sin goles frente a Arabia Saudita y avanzaron como escoltas en el Grupo H. Argentina finalizó en la cima del J tras superar a Argelia, a Austria y a Jordania, rivales ante los que celebró al menos un gol su capitán y artillero histórico Lionel Messi, que lleva seis en esta Copa, los mismos que el francés Kylian Mbappé.

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Son 19 los festejos en los seis Mundiales disputados por la "Pulga", que a los 39 años se confirmó como el máximo goleador de la historia con uno más que Mbappé, autor de un doblete frente a Suecia que aseguró el pasaje de Francia a octavos de final. Francia ya se instaló en la próxima ronda, donde la espera Paraguay ("verdugo" de Alemania en dieciseisavos), habiendo ganado por amplio margen sus tres partidos en la fase de grupos, algo que sólo lograron Argentina y México, uno de los anfitriones y rival en octavos de Inglaterra.La "albiceleste" buscará atrapar el penúltimo pasaje y para ello debe asestarle la primera derrota a Cabo Verde, que busca dar el batacazo ante los campeones del mundo, como augura su presidente, José María Neves: "Podemos derrotar a Argentina".Los "Tiburones Azules" contarán el veterano Vozinha custodiando su valla y tratando de impedirle a Messi celebrar su séptimo gol, que le permitiría igualar su mejor cosecha en Copas del Mundo en Qatar 2022 y extender su récord a ocho partidos consecutivos en Mundiales con al menos uno.Con el arbitraje del canadiense Drew Fischer y el Hard Rock Stadium como escenario, el astro jugará en Miami, ciudad en la que vive con su familia desde que desembarcó en Inter para jugar en la Major League Soccer (MLS) estadounidense.La dimensión de Messi genera admiración en propios y extraños, incluido el presidente caboverdiano Neves, que le ofrendará una casaca de la selección con el número 10 en la espalda junto con su nombre a modo de "reconocimiento al mejor futbolista del mundo".Respeto expresó Scaloni al reconocer que Cabo Verde es un rival de cuidado en un partido que lo confirmará como el segundo DT de Argentina con más partidos, superado por el legendario Guillermo Stábile, que la dirigió en 124 tras haber sido subcampeón mundial como jugador en Uruguay 1930."Estamos ilusionados, pero tenemos un rival al que debemos respetar porque ha hecho muy bien las cosas", reconoció al destacar que "a partir de ahora no hay margen de error porque el equipo que pierde, se va"."Llegamos en un buen momento, pero ya hemos visto que varios partidos, salvo excepciones como Francia o México, fueron muy reñidos", destacó Scaloni, preocupado por el clima, con temperaturas que se anuncian rondarán los 31 grados centígrados y probabilidad de lluvias. Otro detalle a tener en cuenta es la posibilidad de tener que disputar tiempo suplementario como sucedió en tres de los diez partidos de dieciseisavos disputados hasta hoy, situación."Es difícil anticipar qué puede pasar", respondió cuando le preguntaron si Messi estaba para jugar más de 90 minutos."No tiene sentido responder eso ahora, pero imaginó que estará si sucede", agregó al considerar a Francia como candidata y sumar a Brasil, a México, a Colombia, a España, a Portugal y a Inglaterra. En su último Mundial, Messi sigue dando ejemplo a las nuevas generaciones, como destacó Rodrigo de Paul:"Nos transmite que cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última y dependerá de nosotros que no sea así mañana". "Me siento afortunado de compartir esta experiencia con él", agregó el también jugador de Inter de Miami, al advertir que "sería un error pensar más allá del partido de mañana.Las dudas de Scaloni pasan por Cristian Romero o Nicolás Otamedi como centrales y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, en tanto que no repetirían juntos como ante Jordania en ataque Lautaro Martínez y Julián Alvarez.El ganador de este partido chocará el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el pasaje a cuartos con el vencedor del duelo que animarán Australia y Egipto mañana, abriendo la última jornada de dieciseisavos de final en Dallas, con el arbitraje del uruguayo Luis Tejera, que cerrarán en Kansas City Colombia y Ghana. "Frenar a (Mohamed) Salah y desatar a (Nestory) Irankunda" es la clave para garantizar el pasaje de los "Socceroos" de Tony Popovic, según la prensa australiana al comparar al artillero del Liverpool con el del Watford, ambos con un gol convertido en esta Copa. Australia busca instalarse por tercera vez en siete participaciones en octavos, instancia que alcanzó en Qatar 2022 y que había alcanzado en Alemania 2006, mientras que los "Faraones" sólo accedieron a esa fase en su primera participación, en 1934, en Italia, país al que volvieron en 1990, pero quedaron eliminados en la fase de grupos, como les sucedió en Rusia 2018.Espina que tratará de quitarles Salah con una selección que al mando de Hossam Hassan marcha invicta tras haber empatado con Bélgica en el estreno y con Irán en el cierre de la fase de grupos, en la que cantó victoria ante otra selección de Oceanía: Nueva Zelanda. Turquía, eliminada en la fase inicial, fue la única víctima de una Australia que cayó frente a Estados Unidos y empató con Paraguay, rivales estos últimos que ya están instalados en octavos de final (chocarán con Bélgica y con Francia, respectivamente) y que irá mañana por su pasaje. Salah intentará impedírselo comandando un ataque en el que estará Omar Marmoush, delantero del Manchester City que descansó frente a Irán y vuelve a un plantel que celebró cinco goles, pero no repitió autor en el torneo y que intentará sumarse en octavos a Marruecos (próximo rival de Canadá). Si lo logra, eludirá la eliminación que sufrieron los también africanos Senegal, Sudáfrica, Costa de Marfil y República Democrática del Congo, eliminadas en dieciseisavos de final con goles padecidos sobre el final de sus duelos, como intentarán hacerlo Argelia (rival en la madrugada de Suiza) y Ghana, que chocará con Colombia mañana en el cierre de esta fase.