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Le copian a México: EU adopta su propia frase motivacional

El entrenador Mauricio Pochettino usa el "¿Por qué no?", una frase similar al "¿Y si sí?"

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:40 p.m.
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Le copian a México: EU adopta su propia frase motivacional
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      El camino de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo ha sido suficiente para volver a ilusionar a los millones de mexicanos que sueñan con ver a su país alcanzar los cuartos de final, y por qué no, ser campeones del torneo de naciones más importante del mundo. Yo sé que no, pero... ¿Y si sí?

      Esta última frase no sólo es simpática, como diría Javier Aguirre, también es la bandera de ilusión con la que los aficionados ven los partidos del Tri, y que, en el último partido de dieciseisavos frente a Ecuador, se convirtió en cántico.

      Sin embargo, México no es el único país ilusionado con hacer historia en la Copa del Mundo ni el único de los tres anfitriones con vida todavía en el torneo. Estados Unidos, bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, también clasificó a octavos de final, donde enfrentará a Bélgica, y de cara a su próximo partido, el entrenador argentino intentó "copiar" la frase motivadora de México para contagiar la emoción a los aficionados estadounidenses.

      En una entrevista con Pat McAfee, que conduce uno de los programas deportivos más populares del vecino del norte, Pochettino mencionó la frase: "¿Por qué no nosotros?".

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      "Es un país increíble con gente increíble, es posible que logremos lo que queramos. Llegaron a la luna, es cierto que son el país más poderoso en todas las áreas. ¿Por qué no también en futbol?, ¿Por qué no nosotros?", mencionó el exentrenador del Tottenham y del París Saint-Germain.

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