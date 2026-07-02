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Vecinos denuncian tala de manglar en Progreso, Yucatán

Habitantes de Progreso alertan sobre tala de casi un kilómetro de manglar entre calles 84 y 100.

Por El Universal

Julio 02, 2026 04:53 p.m.
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Vecinos denuncian tala de manglar en Progreso, Yucatán
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      Vecinos de Progreso denunciaron que maquinaria pesada realizó la tala de casi un kilómetro de manglar y rellenó áreas de la ciénaga entre las calles 84 y 100, área ubicada a la entrada del puerto.


      Los ciudadanos, que compartieron imágenes en redes sociales, pidieron la intervención de las autoridades federales para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

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      Sin embargo, señalaron que estos trabajos responden a indicaciones del Ayuntamiento de Progreso, el cual habría autorizado una obra de empresas particulares.
      Insistieron en la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que es evidente la violación a la legislación ambiental federal pues se han afectado humedales y manglares protegidos.
      Sobre este caso no existe información oficial sobre las autorizaciones ambientales del proyecto ni sobre una presunta sanción relacionada con la obra.

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