Partidos emocionantes en la Semana 18 de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh se enfrentarán en un partido que promete historia. En el cierre de la temporada regular, no solamente lucharán por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs, también por el título divisional del Norte.

De momento, quienes ya se encuentran clasificados a la postemporada —de la Conferencia Americana— son Buffalo Bills, New England Patriots, Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers.

Mientras que de la Conferencia Nacional clasificaron Seattle Seahawks. San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los últimos partidos de la temporada regular en la NFL.

Pittsburgh Steelers triunfan en el Monday Night Football al vencer a los Miami Dolphins / Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de Semana 18 en la NFL?

Domingo, 4 de enero

New Orleans Saints vs Atlanta Falcons | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Indianapolis Colts vs Houston Texans | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5.

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

Dallas Cowboys vs New York Giants | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5.

Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Miami Dolphins vs New England Patriots | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

Detroit Lions vs Chicago Bears | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

New York Jets vs Buffalo Bills | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN.

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers | 19:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Disney+ Premium y ESPN.

*Todos los partidos también se transmitirán por la NFL Game Pass.