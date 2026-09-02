Pauley impulsa 4 carreras en la victoria de Marlins
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Graham Pauley conectó un jonrón y un triple para impulsar cuatro carreras, Kyle Stowers se voló también la barda, y los Marlins de Miami arrollaron el martes 6-3 a los Reales de Kansas City.
Tyler Phillips (4-6) lanzó cinco entradas con pelota de un solo hit por los Marlins, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas. Tres relevistas se combinaron para permitir cinco hits con dos ponches, y Tyler Zuber se encargó de cerrar la novena.
Pauley, llamado desde la sucursal de la Triple-A en Jacksonville antes del juego —su quinto ascenso del año—, conectó su segundo jonrón de las Grandes Ligas de la temporada en el segundo inning, un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho. Stowers añadió un batazo de 412 pies hacia el bosque derecho en el quinto episodio para poner el juego con una diferencia de tres carreras. El primer triple de Pauley en la temporada impulsó dos más y mandó al dugout al abridor de los Roeales, Randy Dobnak (2-3), en el séptimo.
no te pierdas estas noticias
Packers mantienen respaldo a Josh Jacobs pese a problemas legales
AP
La NFL investiga a Josh Jacobs tras su arresto; Packers se preparan para cualquier escenario.
Colin Kaepernick prefiere fútbol universitario tras años de exilio en NFL
AP
Desde 2016, Kaepernick no juega en la NFL y dedica su tiempo a campamentos y fundaciones.
Seahawks enfrentan fuerte competencia en división NFC Oeste
AP
La temporada 2026 inicia con Seahawks y Patriots en revancha del Super Bowl.