Pauley impulsa 4 carreras en la victoria de Marlins

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Graham Pauley conectó un jonrón y un triple para impulsar cuatro carreras, Kyle Stowers se voló también la barda, y los Marlins de Miami arrollaron el martes 6-3 a los Reales de Kansas City.

Tyler Phillips (4-6) lanzó cinco entradas con pelota de un solo hit por los Marlins, ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas. Tres relevistas se combinaron para permitir cinco hits con dos ponches, y Tyler Zuber se encargó de cerrar la novena.

Pauley, llamado desde la sucursal de la Triple-A en Jacksonville antes del juego —su quinto ascenso del año—, conectó su segundo jonrón de las Grandes Ligas de la temporada en el segundo inning, un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho. Stowers añadió un batazo de 412 pies hacia el bosque derecho en el quinto episodio para poner el juego con una diferencia de tres carreras. El primer triple de Pauley en la temporada impulsó dos más y mandó al dugout al abridor de los Roeales, Randy Dobnak (2-3), en el séptimo.