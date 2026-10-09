Pedro Rodríguez cuelga las botas

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México.- Cada vez es más frecuente que las figuras que marcaron a toda una generación de aficionados al futbol decidan poner punto final a sus carreras después de años de éxitos y momentos inolvidables sobre el terreno de juego. Una determinación complicada que suele sorprender a buena parte de la afición, especialmente cuando se trata de jugadores que dejaron huella en algunos de los clubes más importantes del mundo.

Ahora, esa decisión ha llegado para un exjugador del FC Barcelona que, pese a compartir vestidor con múltiples estrellas, logró ganarse el cariño y reconocimiento de la afición culé gracias a su entrega, talento y contribución en una de las etapas más exitosas de la institución. Se trata de Pedro Rodríguez, quien anunció a través de sus redes sociales el final de una brillante carrera profesional. El atacante español se despide del futbol dejando cifras impresionantes, entre ellas 776 partidos disputados en la élite y un palmarés compuesto por 25 títulos. A sus 39 años, y tras defender recientemente la camiseta de la Lazio, Pedro compartió un emotivo mensaje en el que agradeció todo lo que el futbol le brindó a lo largo de su trayectoria.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz", señaló el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y ganador de tres títulos de la UEFA Champions League.