Pegula regresa a 4tos. de final

Arrasa a su compatriota Ann Li en la cuarta ronda del US Open

Por AP

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Pegula regresa a 4tos. de final

NUEVA YORK.- Jessica Pegula está de vuelta en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, lo que solía ser su obstáculo.

Por la forma en que Pegula está jugando en este Abierto de Estados Unidos, esta puede que sólo sea otra parada en su camino para volver a una final.

Pegula avanzó a los cuartos de final al derrotar el domingo 6-1, 6-2 a su compatriota estadounidense Ann Li en solo 54 minutos. La cabeza de serie número cuatro no ha perdido un set este año en Flushing Meadows, y solo una vez estuvo en la cancha por más de una hora y 15 minutos.

“Probablemente el mejor partido, honestamente, que he jugado desde antes de Wimbledon, siento que de principio a fin”, indicó Pegula “Así que eso fue alentador. Estaba golpeando la pelota, haciendo todo bien, ejecutando mi estrategia muy bien y lo superé bastante rápido”.

Pegula había estado 0-6 en cuartos de final de Grand Slam antes de sorprender a Iga Swiatek en esa ronda el año pasado. Luego llegó a la final, que perdió ante Aryna Sabalenka. Pero no estaba segura de que su tenis estuviera listo para volver a esa instancia cuando regresó a Nueva York.

Había perdido cuatro de sus seis partidos individuales anteriores antes del Abierto de Estados Unidos, y dijo que jugó tan mal mientras practicaba con Sabalenka unos días antes del torneo que se detuvo temprano, optando en su lugar por una sala de escape con algunos amigos y un par de bebidas.

Las cosas ciertamente han mejorado desde entonces.

“Como dije, no me he sentido en mi mejor forma en la cancha, así que poder regresar otra vez a cuartos de final aquí es algo de lo que definitivamente estoy orgullosa”, expresó. “Por supuesto, quiero ir más lejos y hacer más y ganar el torneo, pero siento que solo a nivel de objetivo personal, estoy contenta con la forma en que he podido cambiar un poco mi tenis en las últimas semanas”.

Pegula enfrentará el martes a la ganadora del duelo entre la dos veces campeona de Grand Slam Barbora Krejcikova y otra estadounidense, Taylor Townsend.

Li, clasificada en el puesto 58, fue la jugadora mejor clasificada a la que Pegula ha enfrentado en el torneo, pero la joven de 25 años fue superada en su primera aparición en la ronda de octavos en un major. Pegula la rompió el saque las cuatro veces que sirvió en el primer set de 25 minutos, y solo tuvo cinco ganadores contra 19 errores no forzados en el partido.

