Hallan a indigente sin vida bajo un puente

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida bajo de un puente en el distribuidor Juárez, al parecer falleció por causas naturales y por ahora se encuentra en calidad de desconocido.

Fue cerca de las seis de la tarde de este sábado, cuando a las corporaciones policiales se reportó que había un hombre sin vida tirado bajo el puente del distribuidor Juárez que conduce hacia la carretera a México, por lo que elementos de la Policía Municipal, acudieron a verificar el reporte.

Los agentes policiales se encontraron con el cuerpo sin vida del infortunado, que estaba tirado junto al muro del puente en la parte inferior, por lo que se procedió a acordonar el área.

Más tarde arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde estaría a la espera de que acudieran sus familiares a reclamarlo para proporcionarle la sepultura respectiva.

El hombre tenía aspecto de indigente y aparentemente falleció por causas naturales, aunque el Ministerio Público realizaría las diligencias legales para esclarecer el caso en su totalidad, se encuentra por ahora en calidad de desconocido ya no portaba documento alguno que revelara su identidad.