Xolos golearon a los Rayos 3-0

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Xolos de Tijuana ganaron, gustaron y golearon (3-0) a unos indisciplinados Rayos del Necaxa en el cierre de la jornada 7 del Apertura 2025.

El conjunto de la frontera necesitaba ganar para acercarse a los puestos de clasificación directa y lo hizo de forma contundente. Con un doblete de Frank Boya y otro gol de Adonis Preciado, el Tijuana pasó por encima al Necaxa en el estadio Caliente.

Los jugadores del Necaxa vivieron una auténtica pesadilla en Tijuana. Ricardo Monreal dejó a los Rayos con uno menos antes de la primera media hora del partido y así, los rojinegros demostraron por qué son uno de los mejores equipos de local en la temporada, ya que hasta ahora no han perdido, siendo esta la segunda victoria en casa después de siete jornadas.

El camerunés Boya (41’) abrió el marcador sobre el final del primer tiempo después de aprovechar un tiro que se estrelló en el poste y el rebote le quedó perfecto para empujar el balón al fondo de la red. En el segundo gol (51’), doblete de Boya, una gran jugada individual de Ramiro Árciga derivó en un centro que lo encontró sólo dentro del área para dar un salto y cabecear con potencia al ángulo superior izquierdo de la portería de Ezequiel Unsain. Seis minutos más tarde, Diber Cambindo se retiró del campo de juego expulsado, segundo de la noche para los dirigidos por Fernando Gago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, una nueva desconcentración del Necaxa derivó en un penal otorgado por el VAR que Preciado (85’) intercambió por gol para sellar el triunfo de los Xolos, que cierran la jornada 7 en el séptimo lugar de la tabla con aspiraciones a meterse a la zona de clasificación directa.