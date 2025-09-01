ADSL Femenil aplasta al Puebla

El Atlético de San Luis Femenil firmó una tarde histórica en la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 al imponerse con autoridad 6-0 al Club Puebla, consiguiendo la mayor goleada de su historia en la Liga MX Femenil.

Desde el arranque, las potosinas impusieron condiciones y al minuto 15 abrieron el marcador gracias a Aidinn Muñiz, quien con un disparo desde el borde del área dejó sin opciones a la guardameta poblana. Antes del descanso, Fernanda Sánchez amplió la ventaja con un potente remate en el área para mandar el partido 2-0 al medio tiempo.

La segunda mitad fue de dominio absoluto de las visitantes.

En apenas cinco minutos, Rebeca “Becky” Contreras firmó un triplete espectacular: al 62’ con una definición dentro del área, al 63’ con un disparo potente y al 66’ con un cabezazo certero que puso el marcador 5-0.

La cuenta se cerró al minuto 81 de tiempo corrido con la anotación de Amina Bello, quien tras una gran jugada individual dentro del área firmó el 6-0 definitivo.

Con esta importante victoria, el conjunto del Atlético de San Luis Femenil sumó tres valiosos puntos más y se mantiene en la pelea en la clasificación general.

El equipo regresará a la capital potosina para preparar su próximo compromiso, programado para el domingo 7 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.