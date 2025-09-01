Ante falta de alumnos reconvertirán las escuelas

La doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, señaló que ante la disminución de la matrícula estudiantil es necesaria la reconversión de los plantes educativos de diversos niveles.

Reconoció que esta es una problemática, existente en diversas entidades federativas. Por lo que explicó, es necesario tomar medidas frente a la transición de la actual matrícula de educación básica a media superior.

“La matrícula ha ido en decremento, eso es una realidad. Podemos ahorita hablar que, por ejemplo, nuestra población en educación básica está transitando hacia la educación media superior y es por ello que también se están tomando medidas, como cuáles seguramente pudieron escuchar la reconversión de las escuelas secundarias a bachillerato”, señaló la funcionaria federal en su reciente visita a la capital potosina.

Afirmó que este proceso corresponde al uso del mismo espacio por parte de los egresados en el siguiente nivel educativo, a fin de hacer uso de la misma infraestructura escolar ya existente con el objetivo de ofrecer opciones de educación media superior y garantizar la formación académica.

“No es una nueva creación, sino al espacio, a la infraestructura educativa que tienes, ahora esa población de educación secundaria se reconvierte en un turno vespertino, cuando no hay ya vespertinos, para poder dar atención a la educación media superior, porque nuestra población es hacia donde está transitando. Entonces es el mismo espacio educativo para darle otra finalidad y otro nivel educativo”, concluyó.

Recientemente, el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la baja en el número de nacimientos en San Luis Potosí ha provocado una reducción en la matrícula escolar. Esto ha generado que ya no exista un déficit de maestros, sino un excedente, lo que ha obligado a la dependencia a reubicar personal docente. La disminución poblacional es tan marcada que, para el próximo ciclo, los turnos vespertinos en las Secundarias Técnicas 01, 14 y 39 de la zona metropolitana podrían dejar de funcionar.