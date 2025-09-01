Lamentan muerte de Arnoldo Kraus

Ciudad de México.- La muerte del médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y colaborador de El Universal, Arnoldo Kraus, ocurrida el pasado sábado a los 73 años, ha calado hondo en la comunicad cultural, artística y universitaria. Con tristeza y dolor, amigos, lectores e instituciones han lamentado la muerte del autor de libros como “Decir adiós, decirse adiós”, “Recordar a los difuntos”, “Dolor de uno, dolor de todos”.

Tras conocerse la noticia de la muerte del intelectual nacido en la Ciudad de México, en 1951, un pensador “que miraba la vida a través de cuerpos enfermos y almas heridas”, las redes sociales se fueron llenando de mensajes para agradecer y despedir al amigo, al médico y al maestro.

El historiador Enrique Krauze, escribió en la red social X: “Con enorme pena, me entero del fallecimiento del doctor Arnoldo Kraus. Médico humanista en la más noble tradición clásica y medieval, cuidó mi vida y la de los míos. Tenía un fondo permanente de dulce melancolía. Gracias por todo y por tanto, amigo querido”.

El escritor y editor Rafael Pérez Gay escribió: “Lamento y lamento y lamento la muerte Arnoldo Kraus: médico, escritor, amigo”.

También a través de X, otro de sus amigos, y también escritor, historiador y editor, Héctor Aguilar Camín, expresó a través de un mensaje en la misma red social: “Adiós Arnoldo Kraus, ejemplo de vida y de muerte.”

Enlace Judío, el órgano de difusión de la comunidad judía en México, manifestó su pesar por la muerte del escritor.

La UNAM, a través de sus diversas instituciones, también lamentaron la muerte del escritor que era parte esencial de “Grandes maestras y maestros” de la Máxima Casa de Estudios.