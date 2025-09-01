logo pulso
Mickey Moniak da victoria a Rockies

Por AP

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
DENVER.- El bateador emergente Mickey Moniak conectó un triple impulsor de la victoria, Tanner Gordon ponchó a un récord personal de nueve y los Rockies de Colorado vencieron el domingo 6-4 a los Cachorros de Chicago para evitar una barrida en la serie.

Los Rockies, el peor equipo de las Grandes Ligas, rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas para mejorar a 39-98. Terminaron agosto con 11 victorias, su mayor cantidad en cualquier mes de esta temporada.

El venezolano Orlando Arcia tuvo tres hits y una carrera impulsada para Colorado, y Braxton Fulford agregó dos hits y una carrera impulsada. Ryan Ritter tuvo dos hits y anotó la carrera ganadora, y Brenton Doyle impulsó dos carreras.

Gordon permitió dos carreras limpias en seis entradas. Juan Mejía (2-1) se llevó la victoria, ponchando a dos en un noveno perfecto. Daniel Palencia (1-5) cargó con la derrota.

Ian Happ conectó su 18º jonrón de la temporada para los Cachorros, un batazo de tres carreras que empató el juego contra el relevista Luis Peralta en el octavo. Kyle Tucker tuvo tres hits, y Seiya Suzuki impulsó dos carreras para Chicago.

