Bomberos atrapan víbora en una casa

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos atrapan víbora en una casa

Ciudad Fernández.- Una víbora que generó mucho miedo a una familia en una vivienda de la calle  Río Pison, fue capturada por elementos de Bomberos y luego liberada en su hábitat.  

El comandante de Protección Civil Municipal Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que se recibió una llamada pidiendo auxilio al Cuerpo de Bomberos, por la presencia de una serpiente en una vivienda, que generaba mucho miedo a la familia que habita en el inmueble. 

Por lo que de inmediato acudieron acompañados de 3 elementos a bordo de la unidad M2 a la calle Río Pison, de donde se generaba el problema. 

La serpiente fue capturada alrededor de la 1 de la tarde y fue liberada en su hábitat para evitar que atacara a alguna persona. 

El comandante de bomberos hizo un llamado a la población en general, para que cuando se percate de este tipo de animales, solicite el apoyo de los cuerpos de emergencia, para prevenir cualquier riesgo.

