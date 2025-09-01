logo pulso
Replican en Coahuila los programas de transporte gratuito

Por Martín Rodríguez

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
El sistema de transporte público de Coahuila replicó los programas potosinos de transporte gratuito, y comienza una campaña para credencializar a usuarios que no quieren que se les cobre el camión. La campaña similar a la de San Luis Potosí aplica para las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe.

Uno de los programas sociales, patrocinado por la alcaldía de Saltillo, pide a los usuarios y transporte urbano credencializarse para obtener un registro de ingreso gratuito a los autobuses urbanos. El plan se denomina “aquí vamos gratis”, y para ese fin, hay autobuses especiales rotulados de esa manera.

En la guerra de propaganda por el transporte gratis, la alcaldía de Ramos Arizpe también presume autobuses urbanos gratuitos. En este caso en particular, presume una ruta estudiantil gratuita. En ambos casos, el gobierno estatal anexa parte de sus anuncios con la leyenda “Coahuila, para adelante”.

En San Luis Potosí, apenas en el gobierno actual, los permisionarios fueron comprometidos a transportar estudiantes de manera gratuita, con la condición de que el gobierno del Estado pague la deuda que se vaya generando. Se supone que los permisionarios reciben en depósito el dinero producto de su servicio, una vez que contabilizaron a los beneficiarios del programa público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No es la primera vez que hay camiones gratis. En la década de 1990, había financiamiento privado para un camión que sacaba a los estudiantes de la Zona Universitaria, con una ruta de un microbús que se denominaba “Jacarandas, Puros Cuates”. Ese servicio desapareció con el paso de los años, pero movilizaba estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Instituto Salesiano Carlos Gómez.

