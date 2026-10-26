Pese a tambalearse, los Vikings quedan como el último equipio invicto de la NFL

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Brock Purdy y los 49ers no pudieron sobreponerse a todas las lesiones una vez más. Patrick Mahomes y los Chiefs se toparon con los campeones defensores del Super Bowl y su férrea defensa

Solo los Vikings de Minnestoa siguen invictos —por ahora— y tuvieron que sufrir para vencer a los Colts.

La jornada del domingo comenzó con Aaron Rodgers guiando a los Steelers de Pittsburgh a una victoria 16-10 sobre los Saints de Nueva Orleáns en el primer partido de temporada regular de la NFL en Francia. Terminó con los Seahawks frenando a Mahomes, a Kenneth Walker III y a los Chiefs en Seattle, en un triunfo 20-3.

Pese a una avalancha de lesiones, San Francisco abrió la temporada con marca de 6-0. Pero los 49ers desperdiciaron una ventaja de 14-3 al perder 29-20 en Atlanta. Los Niners no contaron con sus cinco principales receptores, incluidos Mike Evans y Deebo Samuel Sr. Perdieron a Christian McCaffrey durante parte del partido. Aun así, tuvieron el balón y la oportunidad de avanzar para anotar y tomar la delantera, hasta que Purdy lanzó su segunda intercepción cerca del mediocampo, abajo por seis y con menos de tres minutos por jugar. Los Falcons anotaron 13 puntos a partir de las cuatro pérdidas de balón de San Francisco.

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"Teníamos el impulso, estábamos moviendo bien el balón, siento que estábamos corriendo muy bien el balón a la ofensiva y, de repente, es como si un par de jugadas te hicieran sentir como, 'vaya, no estamos haciendo nuestro trabajo", dijo Purdy. "Obviamente, lo más importante es proteger el balón. Esa es realmente la prioridad número uno en nuestra organización como ofensiva. ... y cuando cometes ese tipo de errores costosos, te hace sentir como: 'de acuerdo, no estamos haciendo nada, no estamos anotando puntos como necesitamos'. Empieza conmigo como quarterback y creo que también se contagia al resto".

Los Niners tienen una semana libre para descansar y recuperarse antes de recibir a Las Vegas (3-4) el 8 de noviembre.

Los Chiefs (5-1) ya tuvieron su semana de descanso, así que deben corregir sus problemas rápidamente, con un duelo por el primer lugar del Oeste de la AFC que se jugará el próximo domingo en Denver (5-2).

La defensa "Dark Side" de Seattle limitó a Walker a 36 yardas por tierra en 14 acarreos en su primer partido contra su exequipo. El MVP del Super Bowl llegó a la Semana 7 liderando la NFL en yardas por carrera y había tenido cuatro partidos de 100 yardas en los primeros cinco.

Mahomes solo completó el 57,6% de sus pases y, por primera vez en su carrera, no condujo a la ofensiva de Kansas City a la zona roja.

"No quieres rendir así en horario estelar, en un momento grande como este", señaló Mahomes.

Así que los Vikings (6-0) son el último equipo invicto de la liga. Pero necesitan mejorar una ofensiva inestable para mantenerse perfectos.

Minnesota remontó para ganar 16-10 a Indianápolis gracias a otro esfuerzo sobresaliente de la defensa, que limitó a los Colts a apenas 218 yardas.

Kyler Murray lanzó para 150 yardas y los Vikings totalizaron solo 275 yardas.

"Sabemos que, con el tipo de equipos que vamos a tener en el calendario de aquí en adelante y adonde queremos llegar con este equipo, vamos a seguir progresando", indicó el entrenador de los Vikings Kevin O'Connell.

A los Vikings se les viene un tramo difícil. Visitan a los Lions (4-2) la próxima semana, reciben a los Bills (5-1) y luego enfrentan a los Packers (4-3) y a los 49ers en partidos consecutivos como visitantes. Necesitan más producción ofensiva para mantenerse en la cima del Norte de la NFC que incluye a cuatro equipos con récord ganador.

Uno de esos equipos casi regaló un partido por decisiones temerarias en la selección de jugadas. El entrenador de los Lions Dan Campbell se la jugó en cuarta y 1 desde su yarda 24, con el marcador empatado y a poco menos de cinco minutos del final.

Jahmyr Gibbs fue detenido para una pérdida de 2 yardas y los Packers tomaron el balón en la yarda 22 de Detroit, pero no pudieron avanzar. El gol de campo de 35 yardas de Trey Smack fue bloqueado, y los Lions avanzaron para un gol de campo ganador, salvando a Campbell de otra semana de críticas por sus cuestionables decisiones.

Campbell le costó a los Lions la oportunidad de jugar el Super Bowl después de dos intentos fallidos clave en cuarta oportunidad, en rango de gol de campo, en la segunda mitad de la derrota 34-31 en el juego de campeonato de la NFC en 2024.

Su decisión recordó a Barry Switzer, quien en 1995 se la jugó dos veces en cuarta y 1 desde la yarda 29 de los Cowboys, con poco menos de dos minutos por jugar en un partido empatado en Filadelfia. Emmitt Smith fue detenido en el primer intento, pero los oficiales dijeron que el reloj había llegado a la advertencia de los dos minutos. Tras la pausa, Dallas apeló a la misma jugada, Smith fue detenido otra vez y los Eagles avanzaron para el gol de campo ganador.

"Bueno, pensé que lo íbamos a conseguir, número 1. De verdad creí que lo íbamos a lograr. Número 2, sabía que recuperaríamos el balón si no salía. Y esos eran los pensamientos clave", dijo Campbell.

A veces, es mejor tener suerte que ser sabio.