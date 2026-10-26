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Alcaraz con España y Zverev lidera a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

Italia buscará su cuarto título consecutivo sin la presencia de Jannik Sinner.

Por AP

Octubre 26, 2026 02:58 p.m.
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Alcaraz con España y Zverev lidera a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis
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      Carlos Alcaraz integrará el equipo de España para el Final 8 de la Copa Davis del próximo mes, lo que significa que está previsto que dispute la competición de equipos por primera vez en dos años.

      Alexander Zverev, quien tiene garantizado asumir el puesto número 1 del ranking antes del torneo del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, fue incluido en el equipo de Alemania en los anuncios de las convocatorias el lunes.

      Italia, que intentará conquistar el título por cuarta edición consecutiva y que no contará con el lesionado Jannik Sinner, estará liderada por Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros.

      Alcaraz no juega la Copa Davis desde el Final 8 de 2024.

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      Tras convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera al sumar a su palmarés un título del Abierto de Australia a comienzos de este año, la Copa Davis es uno de los pocos grandes títulos que le faltan en la carrera de Alcaraz.

      España cuenta con otros dos jugadores entre los 15 mejores: el número 11 Rafael Jódar y el número 15 Alejandro Davidovich Fokina, también seleccionados por el capitán David Ferrer.

      España debutará ante Austria en los cuartos de final.

      La Alemania de Zverev debutará ante Gran Bretaña, que está liderada por el semifinalista de Wimbledon Arthur Fery.

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