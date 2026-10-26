Ejercicio militar en Tolemaida reúne a tropas de Colombia y EE.UU

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Más de 300 militares estadounidenses llegarán esta semana a Colombia para participar en un entrenamiento conjunto con el ejército colombiano, en un momento en que la oposición sigue de cerca la cooperación militar entre ambos países al considerar que puede ir en contra de "la soberanía".

El Ministerio de Defensa colombiano informó el lunes que el personal militar estadounidense empezará a llegar desde el martes para participar en el ejercicio "Vanguardia del Sur", un entrenamiento que suele realizar Estados Unidos con ejércitos de países aliados en la región.

El Comando Sur de Estados Unidos detalló en un comunicado que participarán cerca de 350 militares estadounidenses y 400 soldados colombianos en el entrenamiento diseñado para "contrarrestar amenazas regionales" y desarrollar las capacidades de los países aliados de Estados Unidos.

Los entrenamientos se realizarán en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento de Cundinamarca, desde el 2 hasta el 11 de noviembre.

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Sin embargo, previamente realizarán una evacuación aeromédica desde el fuerte militar hasta una escuela militar en Bogotá, para verificar la capacidad de auxiliar a una persona que resultase herida en un área minada, detalló la cartera colombiana.

El Comando Sur indicó que, durante el entrenamiento, los escenarios se centrarán especialmente en la interdicción marítima, usualmente usada para inspeccionar embarcaciones sospechosas, las operaciones de seguridad terrestre, la ciberdefensa y la cooperación interagencial.

Colombia resaltó que el entrenamiento le permitirá a su ejército fortalecer tanto la cooperación internacional como preparar a su tropa para "contrarrestar la criminalidad de los grupos armados organizados que convergen en el territorio nacional".

El país sudamericano lidia con múltiples grupos armados ilegales que suelen financiarse con ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, a los que el presidente conservador Abelardo de la Espriella, aliado del estadounidense Donald Trump, se ha propuesto combatir con "mano de hierro".

La renovada cooperación militar con Estados Unidos es vigilada de cerca por la oposición en Colombia, especialmente luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijera en agosto que el gobierno de De la Espriella había solicitado colaboración estadounidense en operaciones militares conjuntas en Colombia para combatir el "narcoterrorismo".

El excandidato presidencial y senador opositor Iván Cepeda advirtió entonces que las eventuales operaciones de militares estadounidenses en Colombia serían la "entrega" de la "soberanía" a ese país.

El colombo-estadounidense De la Espriella incluyó en agosto a Colombia en el "Escudo de las Américas", una alianza en la lucha contra el narcotráfico que lidera Estados Unidos e incluye otros países de la región como Ecuador y Perú.

El fin de semana Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas de Estados Unidos, visitó Medellín, la segunda ciudad de Colombia, donde se está construyendo una sede de la coalición.