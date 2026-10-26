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Notifican aprehensión a involucrados en triple homicidio

Los sujetos detenidos enfrentarán proceso por el caso en la colonia Alamitos

Por Redacción

Octubre 26, 2026 09:58 a.m.
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Fotos: FGESLP

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      Tras realizar diversas acciones de investigación, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) notificó la aprehensión de tres hombres relacionados con la muerte de tres personas en la capital potosina.

      Personal de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas tuvo conocimiento de que, el 18 de septiembre de 2026, varias personas habrían ingresado a una vivienda de la colonia Alamitos, donde presuntamente las víctimas fueron privadas de la vida después de haber sido golpeadas en repetidas ocasiones por diversos sujetos.

      Al avanzar en las indagatorias, la Fiscalía localizó el cuerpo de una de las víctimas en un predio al norte de la ciudad. Asimismo, en el ejido Maravillas, en Mexquitic de Carmona, fueron localizadas sin vida otras dos víctimas, quienes contaban con fichas de búsqueda desde el 19 de septiembre de 2026.

      Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) identificaron a tres sujetos presuntamente relacionados con estos hechos: Jorge "N", Jesús "N" y César "N", contra quienes se libraron órdenes de aprehensión.

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      Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados al interior del centro penitenciario de la capital potosina, donde los tres individuos ya se encontraban recluidos por otros hechos delictivos. Ahora, deberán enfrentar ante un Juez el proceso correspondiente por el delito de homicidio calificado en concurso real con los delitos vinculados a la desaparición de personas.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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