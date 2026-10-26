Premio para Taddei

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"Esta presidencia no tiene

empresas favoritas".

Guadalupe Taddei

La sonorense Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en 2023 por su cercanía con el gobernador de su estado, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político Nacional de Morena, y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su función fue dar ventajas a la 4T en la elección de 2024 y cumplió con creces.

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En la elección presidencial solo tuvo que acatar el mandato de las urnas, ya que Claudia Sheinbaum recibió el 60 por ciento de los votos. Sin embargo, su operación fue clave para entregar a Morena y sus aliados, con solo 55 por ciento de los sufragios, una mayoría calificada de 73 por ciento en la Cámara de Diputados y una absoluta de 65 por ciento en el Senado, por lo que solo hubo que comprar a tres senadores para lograr la mayoría calificada en las dos cámaras.

En el proceso el INE desacató el artículo 54 de la Constitución, que dice que "para obtener el registro de sus listas regionales" para candidatos a la representación proporcional el partido "deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales". Ni Morena ni el Verde ni el PT registraron candidatos propios en 200 distritos, pero el INE, y el Tribunal Electoral de Mónica Soto Fregoso, trataron a la coalición Sigamos Haciendo Historia como un solo partido en el registro y como partidos independientes en el reparto de plurinominales. Así lograron dar al régimen una mayoría calificada que le ha permitido cambiar la Constitución a su antojo.

El pago fue permitirle a Taddei concentrar el poder en el INE, en violación a los principios de esta institución colegiada. El Congreso morenista modificó en octubre de 2024 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para darle "superpoderes" a expensas del Consejo General. Así pudo designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. El único cargo importante para el que no obtuvo esta facultad fue la secretaría ejecutiva, pero Taddei ha resuelto el problema nombrando a un "encargado de despacho", sin aprobación del Consejo General, que al parecer se quedará en el cargo hasta terminar el proceso electoral de 2027.

Ante la concentración del poder en Taddei, no sorprende que un contratista, José Alfredo Hernández Casillas, reciba a su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei, en una suite en París, le comparta champán y le diga: "¡París a tus pies, chamaquito!". Tampoco que un "chofer", Jonathan Navarrete Torres, a quien nadie conoce en el INE, reciba un sueldo de 45 mil pesos mensuales, aunque pertenezca al Corporativo Zeg, proveedor de la institución. Ni que otro chofer, asistente, cocinero personal y "líder de proyecto" tenga un sueldo mensual de 70 mil pesos.

Taddei siempre ha tenido habilidad para colocar a sus parientes en cargos públicos. Su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario particular de Durazo y formó parte de la consejería jurídica del gobierno estatal; en 2024 fue contratado como secretario auxiliar de la ponencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte con un sueldo de 85 mil pesos mensuales, pese a apenas haber recibido su cédula profesional. Su hijo Jorge, el de París, fue jefe de departamento en el Instituto de Becas. Ayer anunció que renunciará hoy. En Sonora, otro hijo, León Fernando, fue director de área de la Conade. Su sobrino Pablo Daniel Taddei Arriola es director de LitioMx.

La 4T ha recompensado a Taddei con superpoderes en el INE por haberle dado una ilegal mayoría calificada en el Congreso. Ella ha respondido cometiendo actos que huelen a corrupción. No sorprende, porque la concentración de poder siempre facilita la corrupción.

Insostenible

Apenas el sábado Taddei dijo que no renunciaría y que esperaría a que las cosas "se enfríen". Ayer anunció que renunciaría hoy. Su posición ya era insostenible.

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