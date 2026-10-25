¿Sabías qué?
Cada elemento del altar cumple una función simbólica para honrar a los difuntos y guiar su llegada.
Galeria
Cada elemento del altar de muertos cumple una función simbólica para recibir y recordar a los difuntos. El agua calma su sed; las velas alumbran su camino; las flores de cempasúchil guían su llegada y el copal purifica el espacio.
Significado de los símbolos en la ofrenda
La sal representa la purificación, el pan de muerto expresa afecto, las calaveritas evocan la muerte y el papel picado simboliza el aire. La comida y las fotografías completan la ofrenda como una forma de honrar la memoria y los gustos de los seres queridos.
no te pierdas estas noticias
Peso Pluma estrena romance
El Universal
Usuarios en redes sociales comentan sobre posibles infidelidades que habrían provocado la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os.
Héctor Parra habla de su hija Alexa desde la cárcel
El Universal
Su hija Daniela lo apoya anímica y económicamente durante proceso.
15 actrices participan en la celebración de 26 años de Los Monólogos de la Vagina
El Universal
La obra, estrenada en 2000, alcanzó su función número 8253 y sigue vigente en la reflexión sobre la mujer.