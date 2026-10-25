¿Sabías qué?

Cada elemento del altar de muertos cumple una función simbólica para recibir y recordar a los difuntos. El agua calma su sed; las velas alumbran su camino; las flores de cempasúchil guían su llegada y el copal purifica el espacio.

Significado de los símbolos en la ofrenda

La sal representa la purificación, el pan de muerto expresa afecto, las calaveritas evocan la muerte y el papel picado simboliza el aire. La comida y las fotografías completan la ofrenda como una forma de honrar la memoria y los gustos de los seres queridos.