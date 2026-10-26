Paro transportista llega a SLP; prevén marcha por la 57

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El paro nacional de transportistas convocado para este lunes 26 de octubre sí contempla una movilización en San Luis Potosí. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) llamó a concentrarse a las 8:00 de la mañana en Periférico Norte, a la altura de Peñasco, para realizar un recorrido hacia la zona industrial, por lo que se prevén posibles retrasos en los traslados de trabajadores y automovilistas.

La convocatoria se mantiene en medio de diferencias entre las organizaciones del sector y el Gobierno federal. Mientras Canacar ratificó su protesta, la Secretaría de Gobernación informó el domingo que la mayoría de las agrupaciones aceptó dialogar para evitar movilizaciones. Esto significa que no todas las empresas ni todas las organizaciones transportistas participarán en la suspensión de actividades.

Horario y recorrido en San Luis Potosí

De acuerdo con la convocatoria de Canacar, las unidades se reunirán en Peñasco y avanzarán por Periférico Norte hasta incorporarse a la carretera 57. El trayecto contempla continuar por la lateral en dirección sur hasta el Eje 140, donde concluirá el recorrido.

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Por esa ruta, quienes se dirijan a la zona industrial deberán considerar posibles complicaciones durante la mañana. Las 8:00 horas corresponden al horario anunciado para la concentración; no se ha precisado cuánto durará la movilización ni a qué hora terminará. Tampoco se había confirmado el número de vehículos participantes ni un cierre total de la carretera 57, según la información disponible el domingo.

La adhesión de Canacar en la entidad fue anunciada por su dirigente estatal, Norberto Cueto, quien señaló como motivos la inseguridad, las extorsiones, el cobro de piso, las deficiencias de las carreteras y la reducción de estímulos fiscales que, sostuvo, comprometen la operación de las empresas.

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Un paro indefinido, con distintas modalidades

La convocatoria nacional fue presentada el viernes 23 de octubre por Canacar, Fematrac, Hamotac e Indeco, con una suspensión de actividades por tiempo indefinido. El anuncio contempla acciones en carreteras, acotamientos y zonas cercanas a puertos, aeropuertos, terminales y centros de distribución.

Sin embargo, el carácter indefinido del paro no establece que cada recorrido o concentración vaya a permanecer de forma continua. En San Luis Potosí, la información difundida describe una ruta con punto de inicio y término, sin un horario confirmado de conclusión.

Entre las exigencias del sector están una mayor seguridad carretera, frenar las extorsiones, regular los cobros de grúas y corralones, mejorar el mantenimiento vial y revisar disposiciones fiscales y operativas. Los convocantes sostienen que las mesas de trabajo previas no han producido respuestas suficientes.

No todo el transporte se sumará

Organizaciones como Conatram, AMTAC y AMOTAC se deslindaron de la convocatoria. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) también informó que sus agremiados no suspenderán actividades. Por ello, el anuncio no debe interpretarse como una cancelación general de los servicios de autobuses de pasajeros.

Gobernación señaló que mantiene abierta la mesa de diálogo y pidió a Canacar evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías. La dependencia también reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales para promover un acuerdo.

Qué tomar en cuenta antes de salir

Para quienes circulen por el trayecto anunciado en San Luis Potosí, la principal previsión es salir con tiempo adicional y revisar las condiciones viales antes de incorporarse a Periférico Norte o a la carretera 57.

Quienes viajen en autobús pueden confirmar directamente con su línea el estado de su salida. Para consultar información o solicitar asistencia en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales, está disponible el 074 y la cuenta @CAPUFE. Ese servicio corresponde a la red operada por el organismo.