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Steelers ganan en París: Rodgers destaca esfuerzo y áreas de mejora

Aaron Rodgers señala que el equipo debe mejorar su juego pese a estar 5-2 en la temporada.

Por AP

Octubre 26, 2026 03:44 p.m.
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      Los Steelers de Pittsburgh ganaron un partido crucial 16-10 contra Nueva Orleans en París, manteniéndose empatados en la cima del Norte de la AFC a mitad de temporada.

      Aaron Rodgers y la evaluación del equipo

      Aaron Rodgers, quarterback y cuatro veces MVP, reconoció que aunque el equipo tiene récord de 5-2, no están jugando al nivel esperado y aún son un trabajo en construcción.

      "Somos un equipo de 5-2, pero no estamos jugando tan bien como podemos en este momento", indicó Rodgers.

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      Demasiados goles de campo, pocas jugadas explosivas y muchas penalizaciones son aspectos que el equipo debe mejorar.

      Destacados y próximos retos

      El corredor Rico Dowdle tuvo su mejor partido de la temporada con 86 yardas de ofensiva total, lo que podría ayudar a aliviar la presión sobre el titular Jaylen Warren, considerado el MVP del equipo.

      El entrenador Mike McCarthy destacó la importancia de que ambos corredores puedan jugar juntos para el éxito del equipo.

      Rodgers también realizó una jugada clave al final del partido, escapando de la presión para conseguir un primer down decisivo.

      El linebacker Payton Wilson interceptó un pase en territorio profundo para detener una amenaza de anotación de Nueva Orleans.

      Pittsburgh se prepara ahora para enfrentar a Cleveland, con la expectativa de que su próxima actuación completa será un verdadero desafío para demostrar su potencial.

      Lo logrado hasta ahora ha sido suficiente para ganar partidos, pero el equipo debe consolidarse para ser una amenaza real en la postemporada.

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