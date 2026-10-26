Mujer es atropellada cuando se bajaba del camión urbano

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Una mujer resultó lesionada al ser atropellada cuando descendía de un camión urbano en la Camino a Santa Rita, en el municipio de Villa de Pozos, paramédicos la atendieron para trasladarla a un hospital a recibir atención médica.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la mañana en que la mujer iba en un camión urbano número económico 007 de la Ruta 24 Jassos-Santa Rita, desplazándose por el Camino Santa Rita.

En determinado momento solicitó la bajada y al detenerse el camión ella descendió por la puerta trasera y en eso fue arrollada por una motocicleta color azul que transitaba por el área de la ciclovía y cuyo conductor no la vio a tiempo para detenerse.

Ante el golpe la mujer se proyectó al piso causándose algunas lesiones y minutos después arribaron paramédicos de Villa de Pozos, quienes atendieron a la afectada para llevarla a un hospital a recibir la atención médica requerida.

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Elementos de la Policía Vial de Villa de Pozos acudieron a tomar conocimiento del accidente en espera de que el conductor de la moto llegara a un acuerdo reparatorio con la mujer para que el caso no pasara a mayores.