"Taddei se va del INE por luchas de poder"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Representantes de organizaciones civiles consideraron que ya pesaba demasiado la presencia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y que su salida no obedece a sus antecedentes, sino a que le colocaron una trampa por luchas de poder que finalmente vinieron afectando a uno de los alfiles principales de la corrupción de la 4T, es decir la titular del organismo electoral.

José Guadalupe González Covarrubias, presidente de la organización civil Ciudadanos Observando y José Alberto Meade Mendizábal, presidente de la organización Potosinos con Valor, consideraron que esta es una muestra de que la ciudadanía puede quitar de sus puestos a la gente que no funciona, es lo que se debe hacer y así pesó mucho el cargo de Taddei.

José Guadalupe González explicó que el Instituto Nacional Electoral es una institución que habla de la descomposición de instancias públicas que deberían servir para fortalecer la democracia y no está ocurriendo así.

Añadió que finalmente, el INE fue modificado para obedecer a instituciones partidistas y no precisamente a valores de la democracia, puesto que en teoría, debería ser un ejemplo pulcro para los partidos políticos porque se supone que sería el árbitro que revisará el proceso 2027. Añadió que el INE perdió su autoridad cuando inclinó la balanza a favor del grupo de Morena, el que esté en el poder, de la misma forma en que ocurría cuando gobernaban el PRI y el PAN.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

José Alberto Meade, por su parte, recordó que Guadalupe Taddei no trabaja para el INE sino para Morena, lo que la coloca en un escenario complejo de falta de credibilidad, porque finalmente se sentía intocable, pero las luchas internas hicieron que se le saliera de las manos. "El hilo se corta por lo más delgado... Por su hijo, fíjate, quien es el que destapa el problema".