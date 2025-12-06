PFC cierra la 1ra. vuelta con triunfo

La escuadra del Potosinos Futbol Club (PFC) cerró este sábado su participación en la primera vuelta de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional (TDP), luego de que se le adjudicaran los puntos correspondientes a su encuentro ante Atlético Ecca, conjunto que no ha participado en la actual campaña por razones administrativas.

Desde el inicio del torneo, el Atlético Ecca quedó fuera de competencia, por lo que la dirigencia de la TDP determinó que los equipos programados para enfrentarlo reciban automáticamente los puntos en disputa. Con ello, el Potosinos FC sumó tres unidades más, alcanzando 24 puntos, lo que le permite ubicarse en la sexta posición de la tabla general, mientras que el cuadro guanajuatense permanece en el último lugar.

Aunque el resultado fue administrativo, el equipo dirigido por René Isidoro García mantiene su rutina de trabajo. El plantel tomará un periodo vacacional del 20 de diciembre al 7 de enero, para posteriormente retomar actividades de cara al arranque de la segunda vuelta del campeonato.

En cuanto a la disciplina interna, se informó que el jugador Jesús Ernesto Cruz Zermeño deberá cumplir un castigo de tres partidos de suspensión, luego de haber sido expulsado en el duelo ante Santa Ana del Conde. El delantero comenzará la segunda vuelta desde las gradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera paralela, el club reportó una excelente respuesta a las visorias que se realizan en la Unidad Deportiva La Garita, donde futbolistas potosinos buscan un lugar en las filas del PFC.

Este sábado 6 de diciembre será el último día para presentarse a las pruebas, que se desarrollan de 7:30 a 9:30 horas y están dirigidas a jugadores de las categorías 2004 a 2010. Los interesados deben acudir con ropa deportiva blanca.

Con un cierre positivo y una cantera activa, el Potosinos Futbol Club apunta a fortalecer su plantel para la segunda mitad del torneo, en busca de escalar posiciones en el Grupo XII.