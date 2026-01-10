logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Playoffs de la NFL: La Ronda de Comodines este sábado

¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos?

Por El Universal

Enero 10, 2026 09:38 a.m.
A
Playoffs de la NFL: La Ronda de Comodines este sábado

La espera terminó. Este sábado comienzan los playoffs de la NFL con los primeros partidos de la Ronda de Comodines, donde entran en acción los Rams de Los Ángeles, los Panthers de Carolina, los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago.
El gran favorito a ganar el reconocimiento como el Jugador Más Valioso de la temporada, Matthew Stafford, visitará el estadio Bank of America para darle un golpe de realidad al único equipo con récord perdedor en la postemporada. Cabe recordar que los Panthers (8-9) clasificaron a Playoffs con una derrota en la última semana, pero la victoria de los Falcons les selló el boleto.
Más tarde, en un Soldier Field que se espera esté repleto de nieve, la rivalidad más antigua de la NFL escribirá un nuevo capítulo en su historia cuando los Packers visiten a los Bears en el tercer enfrentamiento en playoffs entre ambas franquicias.
Por ahora el récord está igualado con una victoria por lado, así que estará mucho más que el orgullo en juego esta noche.
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo los partidos.
¿Cuándo y dónde ver en vivo la ronda de comodines de la NFL?
Los Angeles Rams vs Carolina Panthers
· Hora: 15:30 horas
· Transmisión: Canal 5 y FOX Sports
Green Bay Packers vs Chicago Bears
· Hora: 19:00 horas
· Transmisión: Canal 5 y FOX Sports

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Playoffs de la NFL: La Ronda de Comodines este sábado
Playoffs de la NFL: La Ronda de Comodines este sábado

Playoffs de la NFL: La Ronda de Comodines este sábado

SLP

El Universal

¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos?

Pilotos potosinos brillaron en 2025
Pilotos potosinos brillaron en 2025

Pilotos potosinos brillaron en 2025

SLP

Romario Ventura

Un año que se perfila como uno de los mejores en la historia del deporte motor en SLP

Juárez derrota de visita al Mazatlán
Juárez derrota de visita al Mazatlán

Juárez derrota de visita al Mazatlán

SLP

EFE

Al-Attiyah recupera liderato del Dakar
Al-Attiyah recupera liderato del Dakar

Al-Attiyah recupera liderato del Dakar

SLP

AP