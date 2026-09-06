Pogacar termina su temporada

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SIERRA DE LA PANDERA.- Tadej Pogacar confirmó que su temporada ha terminado tras su fuerte caída en la Vuelta a España y que amplió su contrato con UAE Team Emirates-XRG por otros dos años, hasta 2032.

La decisión del cinco veces ganador del Tour de Francia de dar por concluida su temporada descarta que defienda el título del campeonato mundial que ganó en 2024 y 2025.

"Por supuesto, esta no es la manera en que quería que terminara mi temporada. Ahora mismo, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", afirmó Pogacar en un comunicado emitido por su equipo.

"Ha sido una temporada con muchos momentos especiales y estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Ahora me centraré en recuperar la salud, apoyar a los chicos desde casa y volver el próximo año listo para lo que viene".

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El equipo indicó que su director médico concluyó que no habría ningún beneficio en que Pogacar se apresurara a volver a competir mientras sigue un programa de rehabilitación.

Pogacar fue operado de la clavícula izquierda el lunes, dos días después de su caída en la octava etapa de la Vuelta.

Hasta entonces, tenía una gran ventaja y era el favorito para completar un triplete de las tres Grandes Vueltas del ciclismo. El equipo dijo en ese momento que tenía una conmoción cerebral y dos fracturas, y Pogacar publicó una foto desde el hospital en la que aparecía con un collarín.

La extensión del contrato de Pogacar podría hacer que pase 13 años con el equipo al que se unió en 2019.

"Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", señaló.