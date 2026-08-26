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Pondrán en subasta camiseta de Jordan

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Pondrán en subasta camiseta de Jordan
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      NUEVA YORK.- La camiseta que el exbasquetbolista Michael Jordan utilizó durante el tercer partido de la final de la temporada 1998 de la NBA será subastada y su propietario, el actor e inversor estadounidense Rob Gough, confía en venderla a cambio de unos 100 millones de dólares.

      Gough nunca reveló cuánto pagó por la camiseta número 23 de los Chicago Bulls que Jordan usó en el tercer partido de la serie en la que ganó su sexto y último título de la NBA, en una temporada que sirvió para la producción del documental "The Last Dance".

      Según informes de medios estadounidenses, la venta se realizará en Joopiter, la casa de subastas digital y plataforma de comercio electrónico fundada en 2022 por el cantante, productor y diseñador norteamericano Pharrell Williams.

      Los reportes anuncian que las pujas por la camiseta estarán disponibles del 15 al 29 de septiembre. El tercer partido de las Finales de 1998 pasó a la historia por la famosa victoria de los "Bulls" por 96-54 sobre los Utah Jazz, con 24 puntos de Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia.

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