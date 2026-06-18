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Portugal inicia con un empate

Congo protagoniza el 2do. batacazo ante una potencia europea

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Portugal inicia con un empate
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      HOUSTON.- Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal tuvieron que conformarse el miércoles con un magro empate 1-1 con Congo en su estreno en el Mundial.

      Congo, en su primera Copa del Mundo en 52 años, se convirtió en la segunda nación africana que protagoniza un batacazo ante una potencia europea en el torneo. La debutante Cabo Verde igualó 0-0 con la campeona europea España el lunes.

      Una multitud de 68.777 espectadores en el NRG Stadium de Houston, mayormente de hinchas de Portugal, presenció al primer combinado de Congo en un Mundial desde la edición de 1974, cuando la nación tenía el nombre de Zaire. João Neves puso en ventaja a Portugal en el sexto minuto del encuentro. El mediocampista, de 1,70 metros, cabeceó un centro de Pedro Neto.

      Yoane Wissa empató para Congo con un cabezazo en el tiempo añadido al final del primer tiempo, tras un centro de Arthur Masuaku, para alegría de los pequeños grupos de aficionados vestidos de azul. Fue el primer gol de Congo en la historia del país en un Mundial.

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