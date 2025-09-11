logo pulso
Potosina a la Copa de Naciones T4

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
Potosina a la Copa de Naciones T4

La piloto potosina Alejandra Chalita, de 14 años de edad, participará en la Copa de Naciones T4, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en el kartódromo internacional Lucas Guerrero de Valencia, España, donde competirá en la categoría T4 Junior.

Chalita ha desarrollado su trayectoria en el kartódromo San Luis, donde ha corrido en los seriales nocturnos de los jueves en las categorías Girl Power, Le Mans y T4 Thundercup. En esta última ha competido contra pilotos con mayor experiencia, lo que le ha permitido acumular preparación en el deporte motor.

La Copa de Naciones T4, conocida también como Tillotson T4 Nations Cup, es un evento anual de karting de 4 tiempos que reúne a pilotos de distintos países. Las y los competidores participan en varias categorías, incluida la “Senior”. La serie T4, que incluye esta competencia, busca ofrecer un karting de alto rendimiento y accesible.

El pasado fin de semana, la potosina también tomó parte en el campeonato estatal de kartismo que se realiza en el mismo recinto. Su participación ha sido constante en competencias locales y nacionales, lo que la ha llevado a proyectarse hacia escenarios internacionales.

En su camino de formación, se incorporó al equipo GANE Motorsport, dirigido por Rodrigo Galicia, con el que continuará su preparación en el kartismo nacional e internacional.

Con su participación en la justa internacional de España, Alejandra Chalita se suma a la lista de jóvenes pilotos potosinas que buscan consolidar su presencia en el automovilismo fuera del país.

