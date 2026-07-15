Potosino asciende a cinta negra 6to. Dan

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El karate potosino vivió una jornada de importantes logros luego de que el sensei Pedro Lara Sánchez obtuviera el grado de cinta negra sexto Dan, además de celebrarse los exámenes de promoción para shodan y shodan ho, acompañados de un seminario técnico.

Durante el pasado mes de julio, Pedro Lara Sánchez presentó su examen para ascender a sexto Dan en el marco del Gasshuku Internacional celebrado en el puerto de Acapulco, donde logró aprobar junto con otros tres aspirantes provenientes de diferentes estados del país.

La evaluación estuvo a cargo del shihan Rogelio Flores, cinta negra noveno Dan y presidente para América, así como del shihan Igor Sabdonikow, cinta negra octavo Dan y presidente para Euroasia, quienes fungieron como sinodales del proceso.

Posteriormente, durante esta semana también se realizaron los exámenes de promoción para shodan y shodan ho, este último dirigido a practicantes infantiles, actividad que fue complementada con un seminario técnico para fortalecer la preparación de los participantes. Las evaluaciones y la capacitación fueron impartidas por el shihan José García, cinta negra séptimo Dan, y Alain Soto, cinta negra tercer Dan, quienes supervisaron el desempeño técnico de los aspirantes.

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Con este ascenso al grado de sexto Dan y la realización de los exámenes de promoción, el karate en San Luis Potosí continúa fortaleciendo el desarrollo y la formación de nuevos exponentes de esta disciplina, impulsando la preparación técnica de atletas e instructores rumbo a futuras competencias nacionales e internacionales.