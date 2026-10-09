Potosino logra oro paralímpico

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El atleta potosino Gabriel Cor-tínez Hernández tuvo una destacada actuación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se celebra en el estado de Jalisco, al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 200 metros planos y superar su propia marca personal. El seleccionado de San Luis Potosí confirmó su buen nivel competitivo al imponerse en la pista de la Unidad Deportiva "Revolución", sumando un importante resultado para la delegación potosina.

Cortínez Hernández llegó a la competencia con un registro de 27.45 segundos y, ubicado en el segundo carril, realizó una carrera que le permitió detener el cronómetro en 27.15 segundos. Con este resultado, el deportista no solo se adjudicó el primer lugar de la prueba, sino que también mejoró su tiempo anterior, reflejo del trabajo y la preparación realizados para afrontar la justa nacional.

La actuación del potosino se complementó con una segunda medalla, luego de obtener el bronce en la prueba de salto de longitud. De esta manera, Gabriel Cortínez sumó dos preseas en su participación, con el oro en los 200 metros planos como el resultado más destacado de su jornada dentro de la competencia organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

A estos resultados se agregó la medalla de bronce conseguida por Ricardo Alfonso Rico Rojas, quien subió al podio en la prueba de los 200 metros planos. Las actuaciones de ambos deportistas contribuyen al medallero de San Luis Potosí en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, donde los representantes estatales continúan buscando destacar en sus respectivas disciplinas.

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