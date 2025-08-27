Potosinos a la Copa Monterrey de Softbol

San Luis Potosí tendrá presencia destacada en la próxima edición de la Copa Monterrey de Softbol, con la participación de Mony Ramos y Salvador “Chava” Ibáñez, dos de los peloteros más reconocidos del estado, quienes buscarán brillar en una de las competencias más importantes del país.

Mony Ramos, reconocida como la mejor bateadora potosina por tres años consecutivos, fue convocada por Las Bulldogs, un selectivo conformado por jugadoras profesionales de la Liga Mexicana de Softbol provenientes de equipos como Olmecas de Tabasco, Charras de Jalisco, Algodoneras de Unión Laguna, Naranjeras de Hermosillo y Sultanas de Monterrey. La potosina, quien forma parte del programa municipal “Voy por San Luis”, se ganó un lugar en el roster gracias a su constancia, disciplina y resultados dentro del diamante.

Por su parte, Salvador Ibáñez, considerado el mejor pitcher potosino, repetirá participación con Los Marranos Salvajes, conjunto regiomontano de gran tradición con el que acumula ya ocho años de experiencia en este torneo, consolidando su dominio en la Sultana del Norte.

Ambos jugadores comparten equipo en San Luis con los Yankees locales, escuadra campeona por más de diez temporadas en el máximo circuito de softbol potosino, además de militar en la plantilla de Serviagua, equipo con el que barrieron en su debut en la Liga Élite, coronándose campeones.

