Potosinos FC se lleva el Derby

San Luis Potosí vivió una tarde de auténtico futbol pasional en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, donde el Potosinos Futbol Club debutó en la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional con una victoria sufrida y emocionante por marcador de 1-0 sobre Cefor Promotora San Luis.

El ambiente en las gradas fue inmejorable: familias enteras, banderas ondeando y cánticos que retumbaban en cada rincón del inmueble, que registró una de sus mejores entradas para presenciar este choque entre dos escuadras potosinas que por primera vez se encontraban en este escenario competitivo.

El partido arrancó con intensidad en medio campo. Cefor Promotora buscaba imponer condiciones, mientras que Potosinos FC, bajo la dirección de René Isidro García quien vivió un debut soñado como estratega, respondía con entrega y orden. Todo parecía equilibrado hasta que al minuto 26, la expulsión de Francisco Gaitán dejó a Potosinos con un hombre menos, obligando al equipo a multiplicar esfuerzos. El empate sin goles al descanso presagiaba una batalla épica en la segunda mitad.

Con el silbatazo del complemento, ambos técnicos movieron sus piezas. El duelo ganó en intensidad, las llegadas se sucedían y la tensión crecía en cada sector de la cancha. El público se mantenía al filo de la butaca, con los corazones latiendo al mismo ritmo de cada jugada.

El momento de la gloria llegó al minuto 84. Santiago Guzmán, quien había ingresado de cambio, fabricó una acción digna de aplauso, luchó con el defensa, encaró al portero y, con decisión, mandó el balón al fondo de las redes. La tribuna explotó en un rugido ensordecedor, festejando el gol que parecía imposible tras jugar tantos minutos con desventaja numérica.

En los instantes finales, Potosinos FC se aferró al marcador con garra y valentía. Cefor Promotora buscó por todos los medios el empate, pero la defensa local y la motivación de un debut con sabor a epopeya fueron suficientes para sellar la victoria.

Así, con corazón, sacrificio y un gol de oro en el cierre, el Potosinos Futbol Club arrancó con el pie derecho su camino en la Tercera División Profesional, regalando a su afición una tarde de futbol inolvidable.