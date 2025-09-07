Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

Al menos 57 personas murieron este viernes por la noche en el noreste de Nigeria en un ataque yihadista a un pueblo en el que se habían reasentado desplazados internos, confirmaron este sábado fuentes militares.

El ataque ocurrió en la localidad de Dar El Jamah, en el estado de Borno.

“Sí, los terroristas atacaron Dar El Jamah la pasada noche y mataron a personas desplazadas recientemente reasentadas desde la ciudad de Bama”, declaró un alto mando militar, bajo condición de anonimato.

“Más de 57 personas murieron en el ataque. Nosotros perdimos algunos hombres también y varios resultaron heridos”, afirmó la fuente por teléfono, sin precisar qué grupo yihadista está detrás del atentado.

Mohammed Goni, un líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, milicia que apoya al Ejército en la lucha antiterrorista), también confirmó a EFE el ataque, al señalar que los terroristas invadieron la localidad “en gran numero” y “dispararon a cualquiera a la vista”.

“Los ataques continuaron durante horas hasta hoy temprano. Mataron a más de 58 personas, la mayoría personas desplazadas de Bama”, indicó Goni por teléfono, al matizar que también fallecieron cinco soldados y que los atacantes incendiaron casas y vehículos.

La mayoría de las víctimas procedían de un campo de desplazados internos de Bama cerrado por las autoridades. “Tenían la esperanza de empezar una nueva vida”, apostilló.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.