MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Cordero y Hernández listos para Canadá

Por Romario Ventura

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Cordero y Hernández listos para Canadá

Después de conquistar hace apenas ocho días el título del NACAM Rally Championship, la dupla más exitosa del rallismo latinoamericano regresa a Canadá para disputar la quinta fecha del Canadian Rally Championship (CRC), con la mira puesta en afianzarse en el liderato de la temporada.

El escenario será el Rally Défi Petite, programado este domingo 7 de septiembre en la ciudad de Montpellier, Quebec, con 19 tramos cronometrados que alternarán entre grava, tierra y algunos segmentos de asfalto. Más de 30 tripulaciones de distintas partes del continente se darán cita en esta competencia, considerada una de las más demandantes del calendario.

Ricardo Cordero, al frente del Citroen se mostró confiado en mejorar su último resultado en tierras canadienses: “Muy rápido regresamos a Canadá y muy rápido llegan las revanchas. Es una excelente oportunidad para dejar atrás aquel trago amargo. Venimos fuertes, motivados y con un auto a punto. Queremos seguir sumando para afianzarnos en el liderato, todavía restan tres fechas y no hay momento de desconcentración. Estoy agradecido con mi equipo por el esfuerzo de viajar entre México y Canadá, vamos a capitalizarlo y queremos seguir poniendo el nombre de México en alto”.

Tras concluir su participación en Quebec, Cordero volverá a México para encarar la siguiente prueba del Campeonato Mexicano de Rallismo (CMR) en Morelia, Michoacán, donde buscará otro título nacional. Posteriormente, iniciará su preparación rumbo a la Carrera Panamericana 2025, uno de los retos más emblemáticos del automovilismo en el continente.

