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Seguridad

Cierran paso a desnivel en glorieta del Real Inn

Esto, tras la lluvia registrada este lunes por la tarde

Por PULSO

Julio 20, 2026 03:21 p.m.
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Cierran paso a desnivel en glorieta del Real Inn
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras la lluvia de esta tarde en la capital, inició con cierres preventivos en vialidades.

      Hasta el momento, dijo que "se determina el cierre vehicular en la glorieta (desnivel) del Real Inn", al poniente de la ciudad.

      "Toma tus precauciones y atiende indicaciones", recomendó.


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