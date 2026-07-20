Cierran paso a desnivel en glorieta del Real Inn
Esto, tras la lluvia registrada este lunes por la tarde
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras la lluvia de esta tarde en la capital, inició con cierres preventivos en vialidades.
Hasta el momento, dijo que "se determina el cierre vehicular en la glorieta (desnivel) del Real Inn", al poniente de la ciudad.
"Toma tus precauciones y atiende indicaciones", recomendó.
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