Presenta Cadillac monoplaza de "Checo" Pérez

Poco importaron los 10 grados bajo cero (con sensación térmica de -19) que azotan a la "Gran Manzana". El amor por ese piloto que este año volverá a la Fórmula Uno calienta los corazones.

De una forma muy peculiar, la escudería Cadillac (que en 2026 debutará en la máxima categoría del automovilismo) presentó el monoplaza que correrán sus dos pilotos: el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Eso sí, en Cadillac están conscientes de que el mercado tricolor será clave en el éxito mercadológico, así es que el auto que fue presentado en Times Square era el número 11, ese que será manejado por "Checo".

Desde el viernes, el undécimo equipo en la Fórmula Uno colocó una enorme vitrina en el lugar más icónico de la "Urbe de Hierro" con un enorme reloj que mostraba una cuenta regresiva que justo terminaría cuando finalizara el Super Bowl LX, en el que los Seahawks de Seattle derrotaron a los Patriots de Nueva Inglaterra.

A falta de tres horas para la hora señalada, los primeros fanáticos comenzaron a llegar, sin importar que fuera el día más frío en Nueva York durante los más recientes seis años.

La mayoría llegó con banderas de México o alguna gorra de Red Bull con el número 11, esas que Checo agotó durante su paso por la escudería austriaca.

El frío calaba los huesos, pero jamás laceró la ilusión, mucho menos el orgullo.

Muchos esperaban que el piloto mexicano apareciera. No fue así. Resultó lo de menos. Su aura estaba junto al histórico auto que fue revelado.

La emoción calentó el ambiente cuando por fin fue mostrado el monoplaza que Pérez manejará a partir de marzo, con el circuito de Albert Park como primera parada, en el Gran Premio de Australia.