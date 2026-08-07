logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Presentan 1er. torneo de tenis San Luis Open 2026

Por Romario Ventura

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan 1er. torneo de tenis San Luis Open 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Fue presentado de manera oficial el Primer Torneo Sin Límites San Luis Open 2026, certamen que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en el Centro Tenístico Potosino, ubicado en el Parque Tangamanga I, y que repartirá una bolsa total de premiación de 500 mil pesos.

      La convocatoria contempla la participación en las categorías Profesional AMTP Singles, tanto en la rama femenil como varonil, además de Primera, Segunda y Tercera Fuerza en ambas ramas, así como las categorías Amateur femenil y varonil, por lo que se espera la asistencia de destacados tenistas provenientes de diferentes estados del país.

      Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre. El costo será de 1,000 pesos para la categoría profesional y de 400 pesos para las categorías amateur.

      El sorteo oficial del torneo se realizará el lunes 28 de septiembre, mientras que la competencia se desarrollará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Tenis, teniendo como director del evento a Eduardo Castillo Hernández.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar podrán solicitar mayores informes en la Dirección de Desarrollo del Deporte del INPODE, al teléfono 444 860 6714 o al correo electrónico inpodedesarrollo@gmail.com. También podrán comunicarse directamente con el director del torneo, Eduardo Castillo Hernández, al 444 427 3339.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        SLP

        El Universal

        Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA
        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        SLP

        AP

        CONMEBOL recordó el proceso electoral de FIFA y llamó a respetar las normas institucionales para la elección presidencial.

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo
        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        SLP

        AP

        La UEFA y varias federaciones nacionales cuestionan el plan de participación accionaria impulsado por Infantino.

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA
        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        SLP

        AP

        La WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028, mientras expertos y activistas cuestionan la medida.