Presentan 1er. torneo de tenis San Luis Open 2026

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Fue presentado de manera oficial el Primer Torneo Sin Límites San Luis Open 2026, certamen que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en el Centro Tenístico Potosino, ubicado en el Parque Tangamanga I, y que repartirá una bolsa total de premiación de 500 mil pesos.

La convocatoria contempla la participación en las categorías Profesional AMTP Singles, tanto en la rama femenil como varonil, además de Primera, Segunda y Tercera Fuerza en ambas ramas, así como las categorías Amateur femenil y varonil, por lo que se espera la asistencia de destacados tenistas provenientes de diferentes estados del país.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre. El costo será de 1,000 pesos para la categoría profesional y de 400 pesos para las categorías amateur.

El sorteo oficial del torneo se realizará el lunes 28 de septiembre, mientras que la competencia se desarrollará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Tenis, teniendo como director del evento a Eduardo Castillo Hernández.

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Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar podrán solicitar mayores informes en la Dirección de Desarrollo del Deporte del INPODE, al teléfono 444 860 6714 o al correo electrónico inpodedesarrollo@gmail.com. También podrán comunicarse directamente con el director del torneo, Eduardo Castillo Hernández, al 444 427 3339.