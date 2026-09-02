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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

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Presentan Arrancones Tangamanga Drag

Por Romario Ventura

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Presentan Arrancones Tangamanga Drag
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Resumen

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      Los motores y la adrenalina se harán presentes el próximo 6 de septiembre con la celebración de los Arrancones Tangamanga Drag, evento que tendrá como escenario el Autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga II, como parte de los festejos por el 41 aniversario de los Parques Tangamanga.

      Las actividades se desarrollarán de 10:00 a 19:30 horas, con la participación de pilotos provenientes de diferentes puntos de la República Mexicana. El objetivo es ofrecer un espectáculo de automovilismo drag profesional, bajo un entorno controlado y con las respectivas medidas de seguridad para competidores y aficionados.

      Las categorías contempladas incluyen 4 cilindros, 4 cilindros con tracción en las cuatro ruedas, 8 cilindros Street y principiantes. Para competir será necesario contar con licencia de conducir, automóvil en buenas condiciones, realizar el pago de inscripción y utilizar casco de manera obligatoria.

      Gabriel Moreno realizó la invitación a los pilotos interesados en formar parte de esta competencia y vivir la experiencia dentro de la pista. Las inscripciones para la categoría semiprofesional ya se encuentran cerradas, mientras que todavía existe registro disponible para las demás categorías, tanto para pilotos locales como provenientes de otros estados.

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      El espectáculo también contará con la presencia de autos deportivos, de lujo, clásicos y Mustang, además de una exhibición de vehículos modificados. Los asistentes podrán disfrutar de alimentos y bebidas y tomarse fotografías con los automóviles participantes, en un ambiente dirigido a toda la familia.

      La entrada para disfrutar de los Arrancones Tangamanga Drag tendrá un costo de 100 pesos, mientras que los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito.

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