Presentan Campeonato Nacional Strongman Hércules Mexicano

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La fuerza extrema llegará nuevamente a San Luis Potosí con la celebración de la edición 2026 del XII Campeonato Nacional Strongman Hércules Mexicano, competencia que reunirá a los atletas más fuertes del país durante los días 5 y 6 de septiembre.

El evento fue presentado oficialmente en Distrito Motor, donde se dieron a conocer los detalles de esta competencia, que tendrá como escenario la Explanada del Teatro de la Paz, con actividades programadas a partir de las 14:00 horas en ambas jornadas.

Para esta edición se contempla la participación de más de 70 atletas provenientes de 16 estados de la República Mexicana, con representantes que llegarán desde Los Cabos, Baja California Sur, hasta Chetumal, Quintana Roo, en busca del título nacional.

El campeonato contará con diferentes categorías femeniles y varoniles. En la rama femenil se contemplan Novatas hasta 75 kilogramos, Elite hasta 70 kg y Elite más de 70 kg. En varonil participarán las categorías Novatos de 80 a 90 kg, Novatos de 90 kg, Elite 85, 95 y 105 kg, además de Open de peso libre.

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Entre los retos programados destacan el volteo de automóvil, el arrastre de un Turibús con personas a bordo, el intento de establecer un récord de levantamiento de press log fit y las tradicionales Columnas Distintivas de Hércules Mexicano.

Uno de los principales atractivos de esta edición será también la premiación para los campeones absolutos. La ganadora absoluta recibirá una motocicleta Yadea, mientras que el campeón absoluto será reconocido con una motocicleta Lifan México Distrito Motor.

Durante la presentación estuvieron Alberto Flores, coach y director del evento Hércules Mexicano; Víctor Manuel Rosas, anfitrión de Distrito Motor; Daniela Rojas, representante de Yadea; Sandra Carrillo, representante de Casa Blanca, e Ignacio Díaz de León, subdirector de Deporte Social del INPODE.