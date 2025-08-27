Presentan la sexta edición de Spartan Race

Este martes por la mañana se llevó a cabo la presentación oficial de la Spartan Race 2025, competencia internacional de carreras con obstáculos que celebrará su sexta edición en San Luis Potosí el próximo 25 de octubre, teniendo como sede el Parque Tangamanga I a partir de las 8:00 horas.

El evento contará con distintas categorías para todos los niveles y edades: Sprint, carrera de 5 kilómetros con 20 obstáculos. Súper, de 10 kilómetros y 25 obstáculos, considerada una de las pruebas más exigentes por su alto nivel de resistencia. Trail, con recorridos de 5 y 10 kilómetros sin obstáculos, enfocada en la velocidad y la resistencia. Sport Kids, diseñada especialmente para niños de entre 4 y 12 años.

Los organizadores destacaron que se espera la llegada de entre siete y ocho mil visitantes, lo que representará una importante derrama económica para San Luis Potosí. Además, se busca consolidar al estado como un referente en la realización de eventos deportivos de talla internacional.

Las inscripciones ya están abiertas en el portal oficial: https://mx.spartan.com/en/races/tangamanga2025 ; es esta edición se esperan más de 2,800 participantes para poder llevar a romper otra vez un record de asistencia en el certamen.

